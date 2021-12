Újraindul körzetében a fideszes politikus, aki hónapokig volt lélegeztetőgépen a koronavírus miatt

Bányai Gábor arról számolt be saját Facebook-oldalán, hogy a Bács-Kiskun megye 5-ös számú választókörzetében ismét ő indul majd egyéniben 2022-ben kormánypárti színekben. Bejegyzésében azt írja: „Választókerületem mindegyik FIDESZ alapszervezete egyhangú szavazással azt javasolja, hogy folytassam a megkezdett munkámat!” Hozzátette: „A munkát tovább folytatjuk a megszokott lendülettel! Számíthatnak rám és jövőre együtt újra sikerülni fog!”

Bányai volt az a képviselő, aki idén elkapta a koronavírust, majd 85 napig volt mélyaltatásban, ám erőre kapott, és felépült a betegségéből.

– emlékezett vissza, hozzátéve, azzal, hogy február 24-én mélyaltatásba tették, elindult a kálváriája.

A novemberi interjúban azt is mondta:

Nem tudtam beszélni, és komoly gondot okozott, hogy képtelen voltam különbséget tenni nappal és éjszaka között, ezért esténként altatót kaptam. Ez nekem olyan depressziót okozott, hogy meg akartam halni. Könyörögtem az Istenhez, hogy vegyen magához. Találkoztam is a teremtővel, aki felajánlotta a választás lehetőségét, és én hosszas vívódás után a maradás mellett döntöttem. Hatalmas hatással volt rám, hogy találkozhattam az Úrral, akikben korábban is hittem, de most már tudom, hogy tényleg van, nem ment nyugdíjba.