Gyurcsány Ferenc: Márki-Zay Péter a kapitány, de elsősorban a saját jelöltjeinkre koncentrálunk

Gyurcsány Ferenc kedden villantott egy rövid Facebook-posztot, amelyben akad pár figyelemre méltó elem.

Kiderül belőle az, hogy a DK elnöke szerint a pártok elsősorban saját jelöltjeikre koncentrálnak majd a kampányban, azaz – következik ebből – csak ezután következik Márki-Zay Péter kormányfői kampánya. A közlés egész pontosan így hangzik:

Péter mondatai, nyilvános szereplései képviselnek bennünket. Ehhez alkalmazkodunk mi is. Én is. Megállapodtunk, hogy vigyázunk egymásra, megállapodtunk, hogy a DK, ahogy a többi párt is, elsősorban egyéni jelöltjeink segítésére koncentrál. Ezen túl azt tesszük, úgy és akkor, amikor azt ő, a közös jelölt ezt kéri. Mert ő a kapitány. Mi ehhez tartjuk magunkat.