Pintér Sándort a Parlamentben kérdezik ki, mit szól Kövér László titkosszolgálatokhoz intézett szavaihoz

A Direkt36 cikke alapján mi is beszámoltunk arról, hogy Kövér László egy tavaly februári rendezvényen arról beszélt a titkosszolgálati vezetőknek, hogy az ellenzék jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági veszélyt.

Az RTL Klub Híradója most arról számolt be, hogy Pintér Sándort a nemzetbiztonsági bizottság másfél hét múlva a tervek szerint újból meghallgatja, és ezen az alkalmon Stummer János, a bizottság jobbikos elnöke Kövér lászló házelnök beszédéről is megkérdi a belügyminisztert. Stummer ezen kívül arra is kíváncsi, hogy a magyar szolgálatok eddig milyen konkrét műveletekben vettek részt a jövő évi választásokkal kapcsolatban.

A december 9-ei nemzetbiztonsági bizottsági ülésen Szijjártó Péter is ott lesz, aki nemrég arról beszélt, hogy külföldről igyekeznek majd beavatkozni a választásokba.