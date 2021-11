Koronavírus: 162-en haltak meg, 139 ezer oltást adtak be csütörtökön

11 871 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, és elhunyt 162 beteg – írja a koronavírus.gov.hu oldala. Az aktív fertőzöttek száma 172 488 főre emelkedett.

6913 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 695-en vannak lélegeztetőgépen. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy nap alatt 15-en kerültek lélegeztetőgépre és 55-en kórházba.

Az oltási akcióhét negyedik napján újabb rekordot döntött a beadott oltások száma, csütörtökön 139 ezer oltást adtak be. Az akcióhéten összesen már 527 ezer oltás történt, közülük 435 ezren már a harmadik megerősítő oltást vették fel és 63 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A kormány meghosszabbítja az oltási akcióhetet – ezt Orbán Viktor jelentette be péntek reggel rádió interjújában.

A beoltottak száma 6 087 474 fő, közülük 5 823 818 fő már a második oltását is megkapta, 2 269 551 fő pedig már a harmadik oltást is felvették.