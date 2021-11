Dombóvári István: Ha nincs az orvosom, belehalok a koronavírusba 

Hosszú és szókimondó bejegyzést tett közzé pénteken a közösségi oldalán Dombóvári István humorista, amelyben arról írt, hogy ő, a felesége és tíz hónapos kisfiúk is elkapta a koronavírust. A jászkarajenői művelődési ház igazgatója be volt oltva, vigyázott is, de így is nagyon megviselte a betegség.

Több mint egy hétig lebegtem 40 fokos lázban, már a tudatom sem volt tiszta. (…) Mikor nagy nehezen lement a gyilkos láz, jött a többi. A gyógyszerek szétcseszték a gyomrom és a covid nagyon komoly pusztítást végzett a tüdőmben. Még mindig alig kapok levegőt, rohadék egy érzés, hogy szívod, de nem jön! Túlvagyok egy hetes infúziós kúrán. Enni, állni sőt beszélni se nagyon tudok még, de már látom, hogy nem fogok meghalni! (bár a szövődmények még érkezhetnek) Ha nincs a háziorvosom, Ladoniczky Zoltán, akkor belehalok, ez nem is kérdés. Ez a szar, jön, lát és visz mindent…. A KORONAVÍRUS KIBASZOTTUL LÉTEZIK!

Dombóvári azt írta, hogy a felesége nagybetegen virrasztott a „kiskutyaként köhögő” gyerekük ágyánál, míg ő hajnalokig delíriumban hörgött. A humorista felhívta a figyelmet arra is, hogy „a filléres papírmaszk meg a kézmosás nem fog megvédeni senkitől”, főleg a karácsonyi tömegben, ezért evidensnek tartja, hogy mindenki oltassa be magát. Hozzátette azt is, hogy lemondja minden idei fellépését.