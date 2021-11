Varga Judit szerint Magyarországon mindenki úgy él, ahogy szeretne

A gyermekvédelmi törvény a gyermekek védelméről és a szülők jogának biztosításáról szól, közölte az igazságügyi miniszter egy csütörtöki budapesti konferencián.

Varga Judit a Következő ezer év a gyermekekért című tanácskozáson az MTI tudósítása szerint azt mondta: a gyermekvédelmi törvény azt az evidenciát rögzíti, hogy a gyermek nevelése meghatározásának a joga egyedül a szülőt érinti.

A Velencei Bizottság az európai standardokkal összhangban állónak találta a törvényt, és az Európai Unió alapjogi chartája szerint is a szülők joga, hogy a gyermekeiknek vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak

– emelte ki. Azt mondta: amikor a gyermek először találkozik családon kívüli közösséggel, fontos, hogy milyen külső ingerek érik, mert azok meghatározzák a felnőtté válás útját. A kormány felelőssége, hogy védje ezt az utat, jelentette ki.

Ismertette: a gyermekvédelmi törvényben a kormány az alkotmányos identitást védi, szerinte semmiféle diszkrimináció nincs benne, és semmilyen szabályt nem sért meg.

A törvény a nagykorú állampolgárokra nem vonatkozik, Magyarországon mindenki szabad ember, úgy él, ahogy szeretne, és a szexuális kisebbség jogai is védve vannak

– tette hozzá. Varga Judit szerint a nemzeti nevelésről szóló törvény nemzeti hatáskörbe tartozik, uniós jognak ott „nincs keresnivalója”.

A törvényt azonban az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárással támadta meg, majd azt mondták, hogy Magyarország nem tartotta be a válaszadási határidőt. Az ideológiai harc megakasztotta a helyreállítási tervet is, amelyet Magyarország az elsők között nyújtott be – tudatta.

A miniszter szerint a törvény elleni támadás célja, hogy eltüntesse a természetes közösségeket – amelyek alapegysége a család –, és amelyekből Magyarország szuverenitása épül fel.

Magyarország akkor is meg fogja védeni az identitását, ha ránk küldik az egész Rajnát is

– jelentette ki.