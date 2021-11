Márki-Zay Péter: Hernádi Zsoltot ki kéne adni a horvát hatóságoknak

A balkaninsight.com-nak adott mélyebb betekintést hátteréről és politikai nézeteiről Márki-Zay Péter, közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

A hódmezővásárhelyi polgármester több olyan elképzelését is megosztotta a portállal (szakértől bevonása, korrupcióellenesség), amelyekről korábban részletesen beszélt, például nálunk is.

Kapcsolódó Márki-Zay Péter: Szájer József egymaga többet ártott a Fidesznek, mint az ellenzék 2010 óta összesen A Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltjének sok baja van a pártokkal. Új alkotmányt akar, de olyat, amit még a Fidesz is támogat. Szerinte a kormánypárt miatta leállította a homofób kampányát, abból pedig nem enged, hogy Orbán Viktor homofóbiája és a pártjában, illetve esetleg a családjában lévő melegek viszonya közügy.

A legmeglepőbb nyilatkozat ebben a friss beszélgetésben az, amit Hernádi Zsolt, Mol-vezérről mondott Márki-Zay. Hernádit ugyebár a horvát hatóságok elítélték, de nemzetközi körözést is adtak ki rá, sőt, kiadatását kérték Magyarországról, amit a magyar bíróság elutasított.

Kapcsolódó Nem adták ki Hernádit a horvátoknak Vesztegetési per folyik ellene, Orbán még a nyaralása alatt is erről tárgyalt.

Most idén októberben egyébként a horvát legfelsőbb bíróság megerősítette a Zágráb megyei bíróság elsőfokú elmarasztaló ítéletét Ivo Sanader volt horvát kormányfő és Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója egyesített perében. Sanader korábban hat év, az ő megvesztegetésével vádolt Hernádi Zsolt pedig távollétében két év börtönbüntetést kapott.

A legfelsőbb bíróság indoklása szerint Sanader megegyezett Hernádi Zsolttal, hogy 10 millió euró fejében a magyar társaság irányítói jogokat szerezzen az INA horvát olajipari cég felett, és arról, hogy az INA-ból kivonják a veszteséges gázágazatot. A pénzt fiktív szerződés alapján Robert Jezic, a per koronatanújának céges számlájára kellett volna átutalni. 2009-ben 5 millió euró megérkezett a számlára, míg a másik ötmillió euró nem került befizetésre – közölte a testület. Hernádira az Interpol is adott ki körözést. Korábbi cikkünkben mi is megírtuk: az Európai Bíróság döntése szerint Hernádi kiadása nem lett volna megtagadható.

Márki-Zay azt mondja most az angol nyelvű portálnak, hogy egy nemzetközi körözés valami olyan, amit minden egyes kormánynak tiszteletben kellene tartania. Hozzátette: Magyarországnak nem lenne szabad támogatnia valakit, akivel szemben ilyen bűncselekmények gyanúja merül fel.

Arra a kérdésre, hogy támogatná-e Hernádi kiadatását, Márki-Zay egyértelműen kijelenti: „Igen. Minden esetben együtt fogunk működni a horvát hatóságokkal a bűncselekmények kivizsgálásában.”

Felmerült a beszélgetésben még a Fudan-egyetem kérdése is, amiről azt mondta Márki-Zay: felőle megépülhet, csak ne a magyar adófizetők pénzéből. A Belgrád-Budapest vasútfejlesztést is ennek szellemében kellene kínai pénzből finanszírozni. A paksi erőműbővítést pedig újratárgyalná, miután látta az orosz féllel kötött szerződéseket.

További részletek itt olvashatóak.