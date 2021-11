Jakab Péter erősítené a Mi-tudatot Márki-Zay Péterben

A Jobbik elnöke szerint Orbán Gáspárról is le kellene szállni, a kormányfő gyereke nem lehet politikai termék.

Jakab Péter a JelenValónak azt mondja, Márki-Zay Péternek még tanulnia kell. Például a kompromiszumkészséget és azt, hogy nem mond olyat, „én vagyok az önök utolsó reménye”. Szerinte az egyesszám első személyt ugyanis el kell felejteni. Amikor ellenzéki összefogás van, akkor nincs „én”, nincs olyan, hogy „én vagyok a megoldás”, mert „mi vagyunk a megoldás”.

Most nem az ellenzékváltás a lényeg, hanem az összefogás élménye. Az ellenzéket senki nem váltotta le.

Ez az ellenzék megváltozott, de ezt az ellenzéket most vezetni kell, ezt az ellenzéket meg kell dícsérni!”

A Jobbik elnöke örül annak, ha valaki nem PC, szókimondó. Ebben hasonlítanak is, de számára minden szent és sérthetetlen, ami a magánélet része. Nem érdekli, kinek milyen a szexuális hovatartozása, közszereplőként sem. Ez magánügy.

Az ellenzéknek jobbnak kell lennie a Fidesznél, neki nem fér bele,

hogy politikai termék legyen a miniszterelnök fiából, és remélem, hogy Márki-Zay Pétertől is ez egyfajta túlfutás, amit a kampány hevében tett.

Jakab Péter elárulja, már tavaly Márki-Zay Pétert gondolta ideális miniszterelnök-jelöltnek, de egy decemberi találkozásukon olyan szembeötlő volt a kompromisszumkészség hiánya, hogy úgy döntött, inkább ő is elindul. Tényleg hitt abban, hogy ő lehet az, aki képes összefogni, győzelemre vezetni a hatpárti koalíciót. Volt benne csalódás, amikor nem jutott be a második fordulóba, de ez most nem a pártelnöki munka értékelésének ideje. A Jobbik jövő nyáron tart tisztújítást, azon indulni fog.