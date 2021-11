Vadai Ágnes: Kósa Lajos tévedett, nem az hangzott el, hogy a Belügyminisztérium szerezte be a Pegasus kémszoftvert

Kósa Lajos tévedett, a zárt bizottsági ülésen nem az hangzott el, hogy a Belügyminisztérium szerezte be a Pegasus kémszoftvert – erről beszélt Vadai Ágnes a DK-alelnöke az Egyenes Beszédben. Hogy a szoftvert beszerezte valaki, az viszont tényleg elhangzott – tette hozzá. Vadai Ágnes arról is beszélt, hogy Pintér Sándor vizsgálatot fog indítani, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter szabálysértést vagy bűncselekményt követett-e el.

Vadai szerint Varga Judit megsértette a nemzetbiztonsági törvényt azzal, hogy Völner Pál államtitkárnak adta ki tartósan a lehallgatási engedélyek aláírását. A DK alalnöke elmondta, „bármennyire is próbált a kormány maszatolni, most már kiderült, hogy ez van”. Vadai szerint egyébként nem csak a Belügyminisztérium környékén kellene keresni „a szerződés létrejöttét illetően”, hanem a Külügyminisztérium környékén is. A politikus utalt arra, hogy lehetnek még meglepetések azzal kapcsolatban, hogy ki, kivel szerződött.

Kósa Lajos csütörtökön újságírói kérdésre beszélt arról, hogy a belügyminisztérium megvette és használja a Pegasus-szoftvert. Stummer János, a Jobbik országgyűlési képviselője Facebook-oldalán azt írta, a fideszes politikus minősített információt hozott nyilvánosságra, ezzel pedig a Büntető Törvénykönyv 256. paragrafus (1) bekezdés alapján minősített adattal való visszaélést követett el, amely a jogszabály szerint 3 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.