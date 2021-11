Pegasus-ügy: Minden megfigyelére jogosult szerv használhatta a kémszoftrvert

Pegasus-ügyben hallgatta meg csütörtökön a parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága Pintér Sándor belügyminisztert és a Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját. Noha a zárt ülés anyagát a korábbiakhoz hasonlóan 2050-ig titkosították, az ülés után rövid sajtótájékoztatót tartott a bizottság két ellenzéki tagja, a DK-s Vadai Ágnes és az MSZP-s Harangozó Tamás. Vadai itt azt mondta, az ülésen próbáltak rákérdezni olyan konkrét személyekre, akik szerepeltek az ügyben nyilvánosságra került úgynevezett Pegasus-listán, érdemi választ azonban továbbra sem kaptak.

Vadai szerint a belügyminiszter

sem megerősíteni sem megerősíteni, cáfolni nem akarta, hogy ezeket a személyeket valóban megfigyelték-e a Pegasus-szoftverrel.

A szocialista Harangozó Tamás azt mondta, az ellenzéki képviselők a meghallgatáson egyetlen konkrét választ kaptak.

Eszerint a Pegasus-kémszoftvert megrendelőként minden, arra feljogosított szerv használta.

Titkosszolgálati eszközökkel való megfigyelésre a TEK-en kívül az Országos Rendőrfőkapitányság, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal és a Nemzeti Védelmi Szolgálat is jogosult.

Vadai a sajtótájékoztatón arról is beszélt, szerettek volna betekintést kérni a Pegasus-szoftver beszerzésével kapcsolatos szerződésekbe, ám Kósa Lajos, a bizottság elnöke és Pintér is azt mondta: akkor kaphatnak erre lehetőséget, ha arra az – amúgy fideszes többségű – Nemzetbiztonsági Bizottság rábólint. Vadai megismételte azt is, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter a vonatkozó jogszabályok szerint nem adtatta át tartósan a megfigyelések engedélyezésének jogát a miniszterhelyettesi funkciót is betöltő parlamenti államtitkárnak Völner Pálnak, hiszen a jogszabályok világosan rendelkeznek arról, hogy ilyesmire csak a miniszter akadályoztatása esetén van lehetőség.

Öszintén remélem, hogy jövő április után az akkor megalakuló új kormány ezt az ügyet alaposan meg fogja vizsgálni, és meg fogja találni a felelősöket

– fogalmazott a sajtótájékoztató végén Vadai Ágnes.