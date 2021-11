Merkely Béla egyedül beoltott egy Makó méretű várost

Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem klinikus rektora december 26. óta naponta, átlagosan 70 oltást adott be. Jelenleg is szinte minden nap olt és a hét minden napján, átlagosan 14 – 18 órát dolgozik. Volt olyan hétvége, amikor több, mint ezer oltást adott be.