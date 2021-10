Rusvai: A romániai vírushelyzet miatt kockázatos lehet a Békemenet

Ugyanis Erdélyből is hívtak résztvevőket október 23-ra.

Rusvai Miklós virológus az ATV Start című műsorának vendége volt szerdán és kijelentette, nem tenné kötelezővé a koronavírus elleni oltást. Az oltottakat előnybe hozó intézkedésekkel egyetért, valamint szorgalmazza a maszkhasználatot is, hisz az az influenza és a nátha átadása ellen is véd. A járvány egy pontján kötelezővé is tenné a maszkhordást közterületeken, bevásárlóközpontokban és a tömegközlekedésen.

A szakember elmondta még, hogy a 60 százalékos átoltottság mellett a negyedik járványhullám csúcsa laposabb lesz, a csúcson a második hullám napi halálozási adatainak kétharmada lesz megfigyelhető. Szerinte mindenkinek fel kell készülnie rá – akár be van oltva, akár nem –, hogy át fog esni a Covid-fertőzésen, a lefolyás mértéke lesz csak kérdéses.

A mostani nagyobb politikai megmozdulásokról és azok kockázatairól is kérdezték a virológust, aki elmondta, az ellenzéki előválasztás és a vadászati világkiállítás sem rontott nagyon a helyzeten.

A Békemenetről viszont elmondta, mivel Románia területéről is hívnak résztvevőket, és ott most nagyon rossz a vírushelyzet, kockázatot jelenthet ez az akció.