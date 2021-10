Erdély több megyéjében is utakat szerveznek a budapesti Békemenetre

„Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt, csakúgy, mint eddig minden alkalommal, ezúttal is utazást szervez a budapesti Békemenetre. Az EMNT és a Néppárt szervezésében eddig minden alkalommal részt vehettek a nagyváradi, illetve erdélyi magyarok a magyarországi Békemeneteken. Ezúttal is várják az érdeklődőket és jelentkezőket az EMNT nagyváradi székhelyén …” – áll a nagyváradi Bihari Naplóban megjelent felhívásban, amelyet a Népszava szemlézett.

A Néppárt élére vasárnap újraválasztott Csomortányi István a lapnak elmondta, Erdély több megyéjében szerveződnek ilyen utak, van ahol a Néppárt, van ahol „baráti társaságok” révén, de pontos számot nem tud mondani. „Nem gondoltuk, hogy ennek központi szervezési formát kellene adni, mert önkéntességi alapon működik a dolog és ki ahol él, megoldja”, fogalmazott az elnök. Elmondása szerint érdeklődők vannak, Nagyváradról viszont csak egy buszt indítanak.

Arra a kérdésre, hogy a közzétett felhívásban miért nincs benne, hogy csak oltottak jelentkezhetnek, az elnök úgy válaszolt:

Bonyolultabb a kérdés, mert vannak ugyebár olyanok, akiknek igazolásuk van arról, hogy a betegségen átestek. Ezért kértem, hogy ebbe ne is menjenek bele ebbe a felhívás keretei között, aztán úgyis személyesen mindenkivel elbeszélgetünk.

Az EMNP elnök nem tartja veszélyesnek a Békemeneten való részvételt, annak ellenére, hogy most tragikus a járványhelyzet Romániában, Bihar megyében és Nagyváradon is, az oltottak is lehetnek fertőzöttek és terjeszthetik is a koronavírust, teszi hozzá a lap.