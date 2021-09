Felfüggesztettet kapott a hűtlen kezeléssel vádolt volt fideszes polgármester

Egy év öt hónap börtönre ítélte a Debreceni Járásbíróság Köteles Istvánt, Álmosd volt polgármesterét, a büntetés végrehajtását azonban 3 év 6 hónapra A bíróság hűtlen kezelésben, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában és költségvetési csalásban is bűnösnek mondta ki és több mint négy és félmilliós vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben. A hűtlen kezelésben a község akkori jegyzője is segédkezett, ő 456 ezres pénzbüntetést kapott.

Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője megkeresésünkre azt közölte, hogy az elsőrendű vádlott végig tagadta a bűnösségét, és ahogy az ügy másik vádlottja úgy ő is felmentésért fellebbezett.

Köteles a 2010-es önkormányzati választáson lett Álmosd polgármestere, majd 2014-ben újraválasztották. A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság azonban 2017. június 1-jén felmentette a tisztségéből, a döntés októberben emelkedett jogerőre. Az ügy másodrendű vádlottja 2015 nyarától Álmosd főállású jegyzője.

A bíróság által megállapított tényállás szerint 2014 és 2015-ben Köteles utasította az önkormányzat hivatalának egyik dolgozóját, hogy készpénzfelvételi utalványt állítson ki a részére. Ennek birtokában felvette az önkormányzati bankszámláról a rajta lévő összeget. A házipénztárba azonban már elmulasztotta ezt befizetni, azt csak „papíron” bevételezte, majd vásárlás előleg címén kiadásként könyvelte le.

Köteles a felvett előleggel csak többszöri felszólítást követően számolt el 2016 januárjában, és olyan rendezvényekhez kapcsolódó számlákat, promóciós anyagokat csatolt be, amelyeket valójában meg sem rendeztek a településen.

Ugyanez volt a helyzet a pár évvel korábbi rendezvényszámlákkal és okiratokkal kapcsolatban is. A „megtartott” rendezvényekről és a felhasznált forrásokról a képviselő-testületet a polgármester nem tájékoztatta, ezzel pedig megsértette a vagyonkezelés szabályait.

z élelmiszer-vásárlásokról szóló számlákat egy olyan egyéni vállalkozó állította ki, aki gazdasági kapcsolatban volt az önkormányzattal. Az ügyészség szerint az akkori polgármester úgy próbálta azt a látszatot kelteni, hogy a rendezvények megvalósultak, hogy a pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó számlákon kívül egy önkormányzati dolgozót arra utasított, hogy utólagosan készítsen plakátokat a hivatali számtógépén a rendezvényekről.

A bíróság megállapította azt is, hogy Köteles kezdeményezésére 2015 december 21-én a jegyző utasította a hivatal kifizetést ellátó köztisztviselőjét, hogy polgármesteri jutalom címén az elsőrendű vádlott részére bruttó 448 ezer forint kerüljön kifizetésre. Ezt az utasítást írásba adta és a kézjegyével is ellátta.

A polgármester számlájára képviselő-testületi határozat nélkül a nettó összeg át lett utalva, azonban a kifizetés jogszerűtlen volt, a másodrendű Cs. L.-nek sem jogszabályi, sem belső szabályzati felhatalmazása nem volt ugyanis arra, hogy ilyen utasítást adjon.

Köteles a képviselő-testület, illetve az önkormányzat előzetes vagy akár utólagos jóváhagyása nélkül több háztartási eszközt, köztük egy konyhai robotgépet, gőzölős vasalót, továbbá egy LCD televíziót, egy Blu-Ray lejátszót és még egy forróvíztárolót is vett önkormányzati pénzen.

A közel 370 ezer forint értékű tárgyi eszközöket be sem mutatta, azok leltárba vétele kizárólag a számlák alapján történt, a nyilvántartásuk lapjának megjegyzés rovatában pedig csak annyi szerepelt, hogy a polgármester személyes használatában.

Gervai Éva bíró az ítélet indokolásában hangsúlyozta, hogy az elsőrendű vádlott esetében nyomatékos enyhítő körülményként vette figyelembe a bíróság a jelentős időmúlást, míg a jegyző esetében azt is, hogy ténybelileg beismerte a bűncselekmény elkövetését. Súlyosító körülményként értékelte a bíróság a volt polgármester vonatkozásában a folytatólagos elkövetését, valamint a vagyoni jellegű bűncselekmények gyakoriságát.

A Debreceni Járásbíróság ítélete nem jogerős. A döntés ellen az ügyészség súlyosítás, míg a vádlottak és védőik felmentésért jelentettek be fellebbezést.