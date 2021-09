Hét és fél évet kapott a solti férfi, aki szexuálisan molesztálta a gyermekét a láthatások alatt

Hét és fél év börtönre és hét év közügyektől eltiltásra ítélte a Kecskeméti Törvényszék azt a solti férfit, aki szexuálisan molesztálta a gyermekét a láthatások alatt. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott aránytalanul enyhe büntetést kapott, ezért hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabását indítványozta az ügyben.

A főügyészség tájékoztatása szerint a gyermekét molesztáló férfit szexuális erőszakban, gyermekpornográfiában és kiskorú veszélyeztetésében is bűnösnek mondta ki a bíróság, amely mindkét kiskorú gyermeke vonatkozásában megszüntette a vádlott szülői felügyeleti jogát.

Az elsőfokú ítélet szerint férfi 2017 novemberétől 2019 nyaráig a nála láthatáson lévő kiskorú leánygyermekei előtt szexelt többször is a párjával. Más alkalmakkor pedig az egyik gyermekével folytatott szexuális cselekményt, amelyről videót is készített. Sőt, emellett több esetben is pornográf fényképeket készített a saját gyermekeiről, amiket aztán egy internetes alkalmazáson keresztül elküldött másnak is.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség súlyosításért, míg a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. A fellebbviteli főügyészség szerint aránytalanul enyhe büntetést kapott a férfi a gyermekei sérelmére elkövetett, hosszabb időn át tartó bűncselekmények miatt.