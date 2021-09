Öngyilkos lett a 16 éves szabolcsi fiú, akit bántottak az osztálytársai

Úgy sejtem, azért szálltak rá, mert visszahúzódó, csendes gyerek, nem nagyon szól vissza senkinek

– mondta a Blikknek Lovas Edina, aki hétfőn vesztette el a 16 éves fiát. A fiú reggel iskolába indult, aztán eltűnt, a nevelőapja pedig kedden találta meg a holttestét. A fiú öngyilkos lett.

Az édesanya most az RTL Híradónak is megszólalt. Aztmondta, hogy egy ideje látta a fián, hogy valami nyomasztja, pénteken kifejezetten idegesen ment haza. Az osztályfőnöknek is szólt, hogy piszkálják a lányok, de máskor a fiúk is szokták. A tanár összehívta a gyerekeket, és az anyával abban egyeztek meg, hogy ha hétfőn sem érzi jól magát, az anyja bemegy az igazgatóhoz.

A baktalórántházi iskola igazgatója és a fenntartó nem válaszoltak a Híradónak.