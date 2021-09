Gyurcsány Ferenc koronavírusos

Gyurcsány Ferenc a Facebookon tudatja, hogy megfertőződött koronavírussal.

A volt miniszterelnök a következő szöveget posztolta szombat délelőtt:

Tegnap írtam nektek, hogy negatív lett a covid gyorstesztem. Később csináltunk egy újabb tesztet, az sajnos már pozitív lett. Tehát igaz, úgy is meg lehet fertőződni, ha be vagytok oltva, ahogy az is igaz, hogy a súlyos tünetektől viszont megvéd az oltás, nekem is csak hőemelkedésem és kis fejfájásom van.

Természetesen teszteltük Klárit is, a biztonság kedvéért a legmegbízhatóbb PCR-teszttel, neki szerencsére negatív lett, talán amiatt is, hogy ő nem csak be lett oltva, hanem korábban át is esett a betegségen. Tegnap teljesen elkülönítettük magunkat, szóval igen, most úgy skypeolunk és zoomolunk egymással, hogy mindannyian itthon vagyunk, ez új élmény.

A következő napok országjárásának programjait sajnos így le kell mondanom, dehát így jár a politikus, ha végzi a dolgát és igyekszik minél több emberrel személyesen találkozni.