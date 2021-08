Magyar Levente: Az Orbán-kormány nem illetékes Kovrig-ügyben

Évek óta kínai börtönben ül a magyar-kanadai kettős állampolgár, ártatlanul. Az államtitkár szerint nem tehetnek érte semmit.

Szabó Tímea immár sokadszor kérdezte arról a kormányt, hogy hajlandó-e lépni Michael Kovrig fogvatartása, „bosszúból történő kínai elítélése miatt?” A Párbeszéd politikusa emlékeztetett rá, hogy a magyar-kanadai kettős állampolgár társát, Michael Spavor kanadai üzletembert a minap 11 évre ítélték és sajnos elképzelhető, hogy bosszúból ő is hasonlóan súlyos ítéletre számíthat.

Ezért Szijjártó Péter külügyminiszter arról kérdezte, nem gondolja-e, hogy ideje lenne lépnie egy ártatlan magyar állampolgár megvédése érdekében, független attól, milyen úti okmányokkal érkezett, a kínai hatóságoknak mi az álláspontja a kettős állampolgárságról?

Szijjártó Péter helyett államtitkára válaszolt. Magyar Levente közölte, pekingi nagykövetségünk Michael Kovrig letartóztatása, 2018 decembere után azonnal konzuli védelmet kért számára. Peking azonban jelezte kanadai állampolgárnak tekinti, mert kanadai útlevéllel érkezett az országba.

Magyarországnak így nincs illetékessége a fogvatartott ügyében eljárni, a vonatkozó konzuli intézkedésre kizárólag a kanadai fél jogosult.

Szabó Tímea korábban Facebook-oldalán érthetetlennek nevezte, hogy a kormány a kiváló kínai-magyar kapcsolatokat dacára miért nem segít a kínai börtönben ülő Michael Kovrigon, akiért közösségi klipben állt ki egykori magyar zenekara is. A Bankrupt júliusban jelentette meg a Pekingi Nyár (angol változatban The Plane To Toronto) című számot, amellyel ex-énekese helyzetére szerette volna felhívni a figyelmet.