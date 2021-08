Őrjöngve támadt a nőre egy sofőr, mert azt hitte, hogy büntetőfékezett előtte – videó

Gyorsított eljárásban állította bíróság elé a Siófoki Járási Ügyészség azt a garázdasággal és kisebb kárt okozó rongálással vádolt 43 éves férfit, aki egy vélt büntetőfékezés miatt akart bosszút állni.

A Somogy Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi júniusban a 7-es számú főúton kikanyarodott kocsival az asszony elé, aki később a belső sávban megelőzte, majd visszasorolt elé, és elkanyarodott jobbra egy mellékutcába. A férfi az asszony manőverét „büntetőfékezésként” értelmezte, ezért indulatba jött, és követni kezdte.

Ezt a nő is észlelte, majd egy idő után azért, hogy kivonja magát a veszélyhelyzetből, a gépkocsijával félre állt, és védekezésként magára zárta az ajtót. A férfi ekkor indulatosan és kiabálva az asszony autójához sietett, aminek megpróbálta kinyitni a vezető oldali ajtaját, mivel azonban ez nem sikerült, több alkalommal is gépkocsira ütött, illetőleg egy jól irányzott mozdulattal kitörte a visszapillantó tükör üvegét is, majd távozott a helyszínről.

Az asszony azonban a telefonjával videófelvételt készített a történtekről, ezért a siófoki rendőrök még aznap elfogták a férfit. A nő gépkocsijában 200 ezres kár keletkezett a rongálás miatt.

A bíróság hónap fogházra ítélte az elkövetőt, de a büntetés végrehajtását egy évi próbaidőre felfüggesztette.