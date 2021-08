Végigsöpört az esti nagy vihar Zala megyén

Mintegy negyven helyre riasztották a tűzoltókat viharkárok miatt vasárnap Zala megyében – közölte még vasárnap este az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.

A legtöbb segítséget Zalaegerszegen kérték, elsősorban az erős szél miatt kidőlt fák és megrongálódott épületek miatt, de érkeztek bejelentések Csatárból, Győrvárról és Esztergályhorvátiból is.

Zalaegerszegen, a Vizslaparki úton egy emeletes ház bádog borítását bontotta meg a szél, Győrvárnál és Csatárnál a 74-es főútra, Zalakoppány és Zalaszentgrót között a 7352-es, Zalaszabar és Esztergályhorváti között pedig a 7522-es útra dőlt fa.

Ma kora reggel már azt közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, hogy országszerte több mint 150 esethez riasztották a tűzoltókat. A vihar a legtöbb munkát Zala megyében, azon belül is Zalaegerszegen adta, de Budapesten, Pest, Fejér és Nógrád megyében is többször riasztották a tűzoltókat. Mindemellett két családi házba is villám csapott: Budapest XVII. kerületében a Gombosi utcában és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szakolyban a Fenyves utcában is villám csapott az épületbe, ami miatt kigyulladt a tető. Szerencsére nem sérült meg senki ennél a két tűznél.

A felhőszakadás miatt a 70. percben, 2-1-es vendégvezetésnél félbeszakadt, és vasárnap már nem is folytatódott a Zalaegerszeg-Puskás Akadémia FC mérkőzés a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójában. A magyar szövetség kedden dönt a meccs további sorsáról.