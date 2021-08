Munkaerőhiánnyal küzdenek a hazai webshopok

Nehezen tudják kiszolgálni a webáruházak a megnövekedett keresletet a munkaerőhiány miatt, a probléma a teljes e-kereskedelmet visszafogja – írta szerdai számában a Világgazdaság. A magyarországi e-kereskedelem tavalyi forgalma 909 milliárd forint volt, az előző évhez képest 45 százalékos növekedés részben a koronavírus-járvány okozta körülményeknek tudható be, viszont pont ez a robbanásszerű növekedés idézte elő az ágazat legnagyobb problémáját, a munkaerőhiányt.

Gál Kristóf, a Klikkmarketing alapítója a Világgazdaságnak elmondta:

több olyan cég is van, amelynek vissza kell fognia a marketingjét, mert egyszerűen nem tudja kiszolgálni a keresletet. Ez egyértelműen azzal magyarázható, hogy nincs elég alkalmazott a vállalkozásban, a probléma a webshopok 30-40 százalékát érinti.

A szakember szerint a cégek jobb munkaszervezéssel, illetve a hatékonyság javításával kezelhetik a helyzetet. Arra is rámutatott, hogy mivel a munkaerő drágul, sokkal fontosabbá vált megőrizni a legjobb embereket. Ahol jó munkakörülményeket és fizetést tudnak biztosítani, ott most is képesek képzett szakembereket felvenni a céghez.

