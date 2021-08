Véget ért a szegedi kocsmából indult egészségügyi forradalom

Megszűnik az a Facebook-csoport, ahol orvosok a hálapénz eltörlését kezdték el szervezni, és amelynek alapítói közül ma már többen az orvoskamara elnökségének tagjai. A most megszűnő csoport nemcsak az orvosi, hanem a társadalmi közbeszédbe is berobbant tabutémák feszegetésével.

2015 márciusában alakult meg az 1001 orvos hálapénz nélkül nevű Facebook-csoport, amely célul tűzte a hálapénzmentes egészségügyet. Erről szóló első nyílt levelüket néhány hónappal az alalkulás után hozták nyilvánosságra, és 24 óra alatt hétszáznál is több orvos írta alá, névvel, pecsétszámmal. Számuk folyamatosan duzzadt, mígnem a csoport más egészségügyet érintő ügyekbe is beleállt. A hol zárt, hol nyílt csoportban orvosok szokatlan nyíltsággal és őszinteséggel osztották és vitatták meg az éppen aktuális ügyeket.

Gyakorló orvosként akartak tenni a visszásságok ellen

A szegedi Jazz kocsma egy asztala mellett alapítottuk meg Álmos Péter barátom, jelenlegi MOK-alelnök ötletével az 1001 orvos hálapénz nélkül csoportot

– emlékezett vissza a kezdetekre a Magyar Orvosi Kamara keddi sajtóreggelijén Lovas András intenzív terápiás szakorvos, aki az alapításkor a pszichiáter Álmossal együtt már tíz éve az egészségügyben dolgozott. Ennyi idő bőségesen elég volt számukra, hogy felismerjék és saját bőrükön tapasztalják a rendszer visszásságait.

A hálapénz torzító erejét, amely sokszor a szakképzést, a várólistát vagy akár egy vizsgálat és műtét indikációját is befolyásolta, ezzel ellehetetlenítve a szakmai alapokat, vagy éppen az átláthatatlan folyamatokból fakadó minőségbiztosítás hiányát, párhuzamosan pedig a betegelégedettség romlását okozta

– sorolta Lovas, aki egy év angliai, majd izlandi munka után megtapaztalta, hogy a rendszer javítható.

Az északi országban azt is átélhette, hogy egy munkabeszüntetés mekkora erővel bír:

Izlandon egy sikeres orvossztrájkban is részt vehettem, a lakosság teljes mellszélességgel támogatta a doktorok kérését, a bérszínvonal emelését, megakadályozandó a további elvándorlást. Ugyanis a szigeten élő emberek is jól tudták, hogy ha az orvosaikat nem tudják megtartani, pár éven belül az ellátásuk kerül veszélybe.

Ráéreztek, hogy sokan akarnak változást

Lovas Andrásék hittek abban, hogy ha a problémákat feltárják, azokat nyíltan és őszintén kommunikálják, illetve megoldási javaslatokat is adnak, akkor megteremthetik a változás alapjait. Ennek felületéül a Facebookot választották, ahol az első száz fő csatlakozásáig titkos volt a csoport működése. Az első pillanattól látták, hogy rengeteg kollégájuk hasonlóan gondolkodik, mint ők.

A sejtek összeköttetésbe kerültek, és immáron szövetként összekapcsolódva megindult köztünk a diskurzus

– írta le egy orvosi hasonlattal a folyamatot Lovas.

Azt, hogy mennyire szomjaztak egy ilyen közösségre az orvosok, a betegek és az újságírók, az érzékeltette a legjobban, hogy az első nyílt levél közzététele után pár napon belül elérték a célul kitűzött 1001 fős tagságot. Számukra is váratlan volt, hogy a hálapénz tabuját döntögető szöveg mekkora elánnal robbant be nemcsak az orvosi, hanem a társadalmi közbeszédbe is.

Az azonosított problémák: a hálapénz torzító ereje, a minőségbiztosítás hiánya és az alacsony bérszínvonal jelen voltak, azt pedig ezrével szomjazták az orvosok, hogy ezen változtathassanak. A titok nyitja rendkívül egyszerű volt, a változás igénye belülről, azaz az orvostársadalomból indult, alulról szerveződő kezdeményezésként, rendkívül őszinte és nyílt kommunikációval, ahol minden egyes megszólaló névvel és a sajtó érdeklődését követően arccal is vállalta véleményét.

A Facebook-csoportból szerveződött az Újratervezés, amely 2019 elején a Magyar Orvosi Kamara megújítását tűzte célul. A 2019. novemberi kamarai választáson elsöprő győzelmet arattak, jelöltjüket, Kincses Gyula korábbi egészségügyi államtitkárt választották elnöknek.

Sikerüket mi sem bizonyítja jobban, mint a jelentős orvosi alapbérrendezéssel együtt megjelenő törvényi szintű hálapénztilalom. Lovas András szerint az 1001 orvos hálapénz nélkül ezzel elérte célját, ezért bezárja kapuit mint közösségi csoport.

