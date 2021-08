Mulasztott, de nem szegte meg a KRESZ-t a szolnoki zebrán elgázolt gyalogos

Nagy vihart kavart olvasóink körében is az a rendőrségi videó, amelyet a múlt vasárnapi szolnoki gyalogosgázolásról tettünk közzé. A felvételen az látszik, hogy egy járókelő át akar kelni a zebrán, amikor egy autós – gyakorlatilag fékezés nélkül – elüti.

A rendőrség korábban azt közölte, hogy azért következett be a baleset, mert az idős járókelő nem nézett szét rendesen, mielőtt lelépett volna a zebrára, és az autót vezető nyugdíjas sem lassított, amikor a gyalogos-átkelőhelyhez ért. Olvasóink többsége szerint viszont csak az autós felelős a súlyos balesetért, és hangot is adtak a felháborodásuknak. Szerintük a jármű még sehol sem volt, amikor a gyalogos már lelépett az útra, ráadásul a sofőrnek látnia kellett volna, hiszen már majdnem a zebra közepén járt, amikor elgázolta. Sokuk szerint az is egyértelmű, hogy túl nagy sebességgel közelítette meg az átkelőhelyet az autós.

Megkerestük a Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy fejtsék ki bővebben, miben vétkezett szerintük a gyalogos, és gyanúsítják-e valamivel. Emellett arra is rákérdeztünk, hogy mennyire súlyosak az elgázolt nyugdíjas sérülései, fogyasztott-e alkoholt a sofőr, illetve őt pontosan mivel gyanúsítják a baleset kapcsán. Az alábbi választ kaptuk:

A Szolnoki Rendőrkapitányság közúti baleset okozása miatt indított eljárást. A jármű sebességének megállapítása céljából szakértői vélemény szükséges. A gépkocsi vezetőjével szemben alkalmazott alkoholszonda negatív értéket mutatott. A gyalogos (…) a zebrán való haladása során a tőle elvárható folyamatos figyelmet mulasztotta el, ami nem KRESZ-szabályszegés

– írták válaszukban, hozzátéve, hogy az elütött gyalogos nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.