Pintér Sándornak nem tetszett a kérdés, és finoman megfenyegette a Pegasusról érdeklődő újságírót

Másfél hete hozta nyilvánosságra a Direkt36, hogy két újságíróján kívül üzletemberek, a kormánnyal szemben kritikus értelmiségiek, politikusok mobiltelefonját törték fel a Pegasus nevű izraeli fejlesztésű kémszoftverrel. A nemzetközi ügy hazai és külföldi hullámairól mi is bőven beszámoltunk az elmúlt napokban, ahogy a törvényi magyarországi háttérről is, amely nemcsak az illegális lehallgatás jogorvoslati lehetőségét zárja ki, de magát az állami lehallgatás illegális mivoltát is lényegében.

Az RTL Klub ma a Karmelita kolostor előtt kapta mikrofon végre Pintér Sándor belügyminisztert, de valószínűleg olyan reakciót kaptak tőle, amire nem számítottak. A belügyminisztert ugyanis annyira megérintette a témáról való érdeklődés, hogy máris eljárást kezdett emlegetni a kérdező újságíró láttán.

A Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére én elmentem, sajnálatos módon nem tudtam válaszolni, mindezekre a kérdésekre egyszer és mindenkorra szeretném jelezni, hogy csak ott vagyok hajlandó válaszolni, azért mert jogilag én megsértenék egy államtitkot. Na most, ha én megsérteném, akkor Ön mint felbujtót ezért felelősségre kellene vonni, mert engem egy államtitok megsértésére próbál rávenni. Tekintsünk el ettől a kérdéstől, úgy gondolom, végig kell gondolni, hogy lejátsszák-e ezt.

A szigorú Pintér után nem kevésbé volt sajátos a kissé határozatlannak tűnő honvédelmi miniszter, Benkő Tibor nyilatkozata, amely egyből egy ellentmondással nyitott:

Használhatták ezt a szoftvert más titkosszolgálatok Magyarországon? – hangzott az RTL Klub kérdése.

Nem tudom ezt most megmondani Önnek. Én biztos vagyok benne, hogy minden törvény szerint történik Magyarországon, ennek megvannak a felelősei. És biztos, hogy a törvény szerint járnak el

– válaszolta Benkő Tibor.

A miniszteri válasz ugyebár azért ellentmondásos, mert ha más titkosszolgálatok végeztek ilyen műveleteket Magyarországon az nyilván nem lehet törvényes, és bár ezt az eshetőséget Benkő nem zárta ki, mégis mindent törvényesnek titulált. Igaz, Benkő láthatólag sok információval nem rendelkezik az ügyről:

De más szolgálatok használhatták ezt a szoftvert Magyarországon, ha nem a kormány, vagy a kormány alá tartozó magyar szolgálatok?

Én nem tudom, milyen szolgálatra gondol.

Külföldi szolgálatokra.

Ezt nem tudom megmondani.