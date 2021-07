Összebarátkozott vele, majd meglopta betegtársát egy nő az edelényi kórházban

Az egyik edelényi kórház orvosa tett bejelentést a rendőrségre 2021. július 21-én a délelőtti órákban. Elmondta, hogy egyik betegüknek eltűnt a készpénze és az arany ékszerei – írja a police.hu.

Az Edelényi Rendőrkapitányság munkatársai meghallgatták a 76 éves sértettet. A rendőröknek az adatgyűjtés során egy betegtárs szúrt szemet, aki be is vallotta nekik, hogy ő lopta meg az idős hölgyet. A gyanúsított kihallgatása során elmondta a nyomozóknak, hogy az ellopott dolgokat már át is adta férjének, hogy adja el, sőt azt is elmondta, hogy pár napja kezdett barátkozni idős betegtársával, és amikor látta, hogy mélyen elaludt elvette értékeit.

Az 50 éves helyi nőt kifosztás, míg 53 éves férjét pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként a rendőrök. A férjtől a nyomozók hiánytalanul lefoglalták, és jogos tulajdonosának már vissza is adták az ellopott készpénzt és ékszereket.