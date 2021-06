Karácsony megvillantotta angoltudását

A kormánypártok követelik Baranyi Krisztinától és Karácsony Gergelytől, hogy tartsák be a jogszabályokat

Hetek óta azzal van tele a kormánysajtó, hogy Karácsony Gergely nem beszél angolul, de még ha beszél is, akkor hogyan.

A találgatásnak most már vége, a főpolgármester egy Facebookra feltöltött videóban megszólalt angolul, ezt a Telex szúrta ki. A felvételen karácsony arról beszélt, hogy a demokráciánk megerősítéséhez szükség van a fiatal generációra is, erről is szó lesz Lengyelországban egy nyári egyetemen, ahová meghívást kapott.

A lap rákérdezett a Városházát, hogy milyen nyelven fog előadást tartani a miniszterelnök-jelölt. Azt a választ kapták, hogy