Őrizetbe vették Berki volt ügyvédjét, Szilágyi Rolandot

Vesztegetést állítva elkövetett befolyással való üzérkedés és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség, amelyben több száz millióval vertek át egy vállalkozót ügyvédek közreműködésével.

Az ügyben hét embert vettek őrizetbe, köztük három ügyvédet is. A Központi Nyomozó Főügyészség mind a hét személynek a letartóztatását kérte, erről csütörtök délutánig döntenek. A Pesti Srácok értesülései szerint az egyik ügyvéd az a Szilágyi Roland, aki korábban a NAV egyik magas szinten lévő vezetője volt, és aki korábban Berki Krisztiánt, Galambos Lajost, és Gáspár Győzőt is képviselte. Érdekesség, hogy Berki pont a múlt heti elnapolt büntetőfékezéses előkészületi ülésen közölte, hogy egy másik ügyvéd fogja képviselni majd.

A megalapozott gyanú lényege szerint egy férfi 2019 szeptembere és 2020 márciusa között több társával,– köztük két ügyvéddel – megközelítőleg 800 millió forintot kapott a kérésükre egy vállalkozótól. Az elkövetők valótlanul arra hivatkoztak, hogy ezen összegből a belügyminiszternek, rendőröknek, NAV-osoknak és más hivatalos személyeknek kell fizetni annak érdekében, hogy a vállalkozó ellen ne induljon adóhatósági és büntetőeljárás.

Amikor mégis nyomozás indult a vállalkozóval szemben, további 100 millió forintot kértek tőle azért, hogy az eljárást hivatalos személyek segítségével számára kedvezően befolyásolják. A vállalkozót közvetítőtökön keresztül egy harmadik ügyvéd is megkereste azzal, hogy 150 millió forintért eléri a büntetőeljárás számára megfelelő lezárást.

Az ügyvéd valótlanul arra hivatkozott, hogy az ügylethez a miniszterelnök, a legfőbb ügyész és egy magas beosztású NAV vezető befolyását kérik, és ezért a kért pénzből nekik is kell fizetni.

A Pesti Srácok emlékeztetett Szilágyi egyik korábbi ügyére is. Azt írták, hogy nemrég felfüggesztettre ítélték Szilágyit elsőfokon hivatali visszaélés, hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás és más bűncselekmények miatt. Értesüléseik szerint a fent említett társaság néhány tagja más vállalkozóknál is bepróbálkozott. Egyiküket az egyik ügyvéd irodájába hívták tárgyalni, ahol a jogász mellett jelen volt a ’90-es évek éjszakai életének egyik ismert figurája is.

A vállalkozótól 150 millió forint feletti összeget kértek azért, hogy jó irányba tereljék a büntetőügyét. Az ügyvéd ezen a tárgyaláson is szóba hozta a belügyminiszter nevét, mint aki segíteni tud nekik, hiszen vele jó kapcsolatot ápol a mellette ülő alvilági személy. Ebből persze semmi nem volt igaz, az üzletember pedig nem is volt hajlandó fizetni nekik.