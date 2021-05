Fantasztikus kilátásban gyönyörködhet Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea új budai otthonukból

Budapest egyik legdrágább környékén, a Széchenyi-kilátó közelében lesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea új otthona – írja a Telex.

A páratlan panorámájú svábhegyi ingatlan a kétezres évek stílusában épült, a kertben egy kisebb tó is van, a ház a tulajdoni lapok szerint jelenleg négy, összesen közel 500 négyzetméteres lakásból áll, hatalmas teraszokkal. A házat jelenleg kívül-belül felújítják – „egy jókora verandaféleséget” is építenek hozzá –, a lap szerint Mészárok számára. Ezt indirekt módon Várkonyi Andrea jogi képviselője is elismerte, ugyanis egy ügyvédi levelet küldött a helyszínen kérdezősködő Telexnek arról, hogy milyen jogszabályokat kell betartanunk, ha az ország legvagyonosabb párjának lakóhelyével foglalkoznak.

A ház négy lakását tavaly novemberben egyszerre vásárolta meg az Art-Com Kft., melynek tulajdonosa az EKHO magántőkealap, melynek kezelője a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt..