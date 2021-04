Fesztivál- és repülőjeggyel kampányol az oltás mellett a Magyar Orvosi Kamara

Rövid videóval kampányol a Magyar Orvosi Kamara a koronavírus elleni oltás mellett. Csütörtökön tették közzé azt a videót, amelyben egy barcelonai repülőjegy, egy színházjegy, és egy ISLAND Fesztivál feliratú jegy képe szerepel, majd azt írják,

Foglalj időpontot, és oltasd be magad, hogy visszatérhessen a normális élet.

A Telex azt írja, a kamara a videóval együtt egy közleményt is kiadott, amelyben felhívják a figyelmet arra, hogy aki már regisztrált, de még nem kapott vakcinát, az a most indult tömeges oltásban az interneten egyénileg is foglalhat időpontot oltásra.

Hozzáteszik még, hogy a Magyarországon elérhető összes vakcina, így a Sinopharm vakcinája is biztonságos és hatásos.