Dömötör a vakcinahatékonysági táblázatról: A közzétett adatok tények

Szabó Tímea napirend előtti felszólalásban kérdezte hétfőn a parlamentben Dömötör Csaba államtitkárt a kormány vakcinahatékonysági táblázatáról.

Dömötör erre úgy reagált, hogy „úgy látom, hogy most megint a statisztikák ügyében indítanak egy álhírkampányt”, majd az államtitkár hozzátette, hogy szerinte ez is az „ellenzéki oltásellenesség része”. Dömötör Karikó Katalin bejegyzésére annyit mondott, hogy természetesnek tartja, hogy a szakemberek értelmezik a statisztikákat és vitatkoznak róluk.

A közzétett adatok tények. Nem sejtetések, nem jóslatok, nem ellenvélemények, hanem tények

– jelentette ki Dömötör.

Jakab Péter Deutsch Tamást hosszúhajú ficsúrnak nevezte a Parlamentben, ez Kövér Lászlónál ki is verte a biztosítékot és felszólította a Jobbik elnökét, hogy ne sértegessen más képviselőket, és megjegyezte, hogy elege van a modortalanságból. Jakab viszont ott folytatta, ahol abbahagyta, és arról beszélt, hogy Deutsch 30 éve élősködik a nemzet nyakán, és most lepanelprolizta a magyar embereket. Jakab arra utalt, hogy Deutsch három hete a Telexnek adott interjúban mondta azt, hogy: „A széles nyilvánosságban a Fideszt támogató üzletemberek életvitelébe szerintem pofátlan dolog lenne beleszólni. Ami pedig a politika világát illeti, fontos önazonosnak lenni. Annál szánalmasabb dolog, mint amit most Jakab Péter művel, nem sok van. Mi lesz a következő, kiposztol egy krumplilevesreceptet Kádár elvtárs nyomán? Ez vérciki.”

Csárdi Antal (LMP) az uniós helyreállítási alapról elmondta: komoly aggodalmaik vannak, milyen hatékonysággal költené el a kormány az 5800 milliárd forintot. Helyeselte az egészségügyi fejlesztéseket, de szomorúnak ítélte, hogy ehhez egy világjárvány kellett. Ebből finanszíroznák az egyetemei modellváltását is, ami szerinte a közvagyon kiszervezése magánkézbe. Hozzátette: a járvány alatt a munkavállalók támogatásában a magyar kormány volt a legszűkmarkúbb, holott az is szerepel az unió ajánlásában, valamint az iskolák digitalizációja is, az mégsem jelenik meg a kormány terveiben a szükséges mértékben – mondta.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára úgy válaszolt: a 2010 előtti kormányok uniós forrásfelhasználási gyakorlathoz képest minden azt követő gyakorlat jobb felhasználást tesz lehetővé. Ezt a német kancellár vagy a Moody’s is visszaigazolta – jegyezte meg. Az egyetemek megújításáról azt mondta: soha nem látott mértékű források érkeznek a felsőoktatásba, ami az infrastrukturális és szakmai megújítást teszi lehetővé. Vízgazdálkodás, zöldközlekedés, az energetika zöld átállása és a körforgásos gazdaság kiépítése egyaránt szerepel a prioritások között.

Olyan ez a dokumentum, mintha ön írta volna. Akkor miért támadja?

– fordult a képviselőhöz, úgy folytatva: azért, mert politikai hisztériát kíván kelteni.

Arató Gergely (DK) azt mondta: a lakosság arányában Magyarország vesztette el a legtöbb embert, az ország hat hete vezeti a világban a halálozási statisztikát. A Fidesz ennek ellenére nem számol be a járványügyi helyzetről, sőt meg is ritkította a parlamenti üléseket – sérelmezte. A kormányoldal „hét főbűnét” sorolva azt mondta: „haveroknak játsszák ki a forrásokat, és az állam egyik legfontosabb jogkörét, például a szerencsejáték szabályozását is. Már direkt célnak tartják az állami vagyon privatizálását, növelik a hiánycélt, és telefonos kampányban hazudják azt, hogy az ellenzék oltásellenes”.

Dömötör Csaba úgy felelt: „lopás ügyében nehezen fogadunk el kioktatás olyanoktól, akik valóban kijátszották az állami vagyont”. Dömtör szerint a baloldal egy éve csak oltásellenes kampányt vagy aknamunkát végez. Nincs olyan időszak, hogy a baloldal ne lenne képes rátámadni saját népére – fogalmazott.

Tóth Bertalan (MSZP) szerint a kormány elrontotta a védekezést, rossz döntéseket hozott: nem volt hajlandó tesztelni, nem adott százszázalékos táppénzt az embereknek, a gazdaságvédelmi alap jó részét olyanra költötte, aminek semmi köze a válságkezeléshez, kevés bértámogatást adott és nem segített a családoknak.

Most szétvert egészségügy és padlóra küldött oktatási rendszer van, pedig gondoskodó és esélyteremtő állam kellene

– mondta. Hozzátette, hogy megnyíltak a teraszok, és ugyan megérti a vendéglátósok megkönnyebbülését, valamint azok jó kedvét, akik hosszú idő után kiülhettek egy teraszra, de csak remélni lehet, hogy az orvosok, virológusok aggodalmai nem válnak valóra.

Nem érthető a miniszterelnök vidámsága, mert a hétvégén is naponta több mint 200-an hunytak el, és eddig csaknem 27 ezer áldozata van a járványnak

– mondta. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára úgy válaszolt, az ellenzék nemrég még nyitást követelt, amikor megjelent a brit vírusmutáns, továbbá támadta a kínai vakcinát és a védekezésben részt vevőket is. Szerinte sokkal rosszabb lenne a helyzet, ha azt tennék, amit az ellenzék követel.

