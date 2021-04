Ingyen utazhatnak az autótulajdonosok a BKK járatain csütörtökön

Ingyenesen utazhatnak a gépjármű-tulajdonosok a fővárosban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatain, beleértve a HÉV-vonalak budapesti szakaszait is, csütörtökön, a Föld napján.

A társaság hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a lehetőséget azok vehetik igénybe, akik a jegyellenőrzéskor Magyarországon kiállított érvényes forgalmi engedélyt mutatnak fel. A díjmentes utazást egy forgalmi engedéllyel egy utas veheti igénybe egész nap.

A társaság arra szeretné ösztönözni az autóval közlekedőket, hogy a környezet és saját egészségük megóvásáért válasszanak egyéb, alternatív közlekedési eszközt, vagy használják a közösségi közlekedést úti céljuk eléréséhez. Ezáltal csökkenhet a zaj- és légszennyezettség, javulhat a levegő minősége, járhatóbbá, élhetőbbé válnak a zsúfolt fővárosi útszakaszok, az aktív mozgással pedig sokat lehet tenni az egészség megőrzéséért is.

Ismertették: a BKK a fővárosi önkormányzattal szorosan együttműködve igyekszik megteremteni annak a feltételét, hogy a közlekedők a legmegfelelőbb közlekedési eszközt választhassák Budapesten. A főváros közlekedési fejlesztéseit összefoglaló Budapesti mobilitási terv 2030 célja a közösségi, kerékpáros és gyalogos közlekedés előtérbe helyezése, hogy a főváros a jelenleginél élhetőbb, még inkább ember- és környezetbarát város legyen.

Kitértek arra is, hogy a közösségi közlekedés a koronavírus-járvány ellenére is folyamatos, a biztonságos utazás feltételeinek megteremtéséért pedig rendszeresen és alaposan fertőtlenítik a teljes utasteret, a járművek vezetőállásait, a metróállomások utasforgalmi területeit, valamint a mozgólépcsők korlátait. Emellett továbbra is kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk használata a járműveken és a megállókban. A BKK munkatársai folyamatosan ellenőrzik ennek betartását.