Nyílt levélben kéri Orbántól a Magyar Orvosok Szakszervezete az óvodák és iskolák nyitásának elhalasztását

Nyílt levélben fordult Orbán Viktorhoz a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöksége, szúrta ki a hvg.hu. A szakszervezet azt kéri a miniszterelnöktől, hogy a kormány halassza el a nyitást az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatain is.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán szerdán jelentette be, hogy úgy döntöttek: április 19-én kinyitják az óvodákat és az általános iskolák alsó tagozatait, míg a felső tagozaton marad az otthoni, digitális alapú oktatás.

A szakszervezet a levélben többek közt azt írja:

Egyúttal hozzátették, hogy a koronavírus brit variánsa által okozott betegség a fiatalok esetében is súlyos lefolyású lehet, a poszt-covid szindróma pedig akár egész életre szóló egészségkárosodást okozhat.

Megemlítették továbbá, hogy gyakorlatilag lehetetlen az óvodás és alsós általános iskolás gyermekek esetében a távolságtartás, higiéniás szabályok betartása, így akár egyetlen gyerek is megfertőzhet egy egész csoportot.

A hetek kérdése, és a gyermek is beolthatóak lehetnek – hiszen az már a 16 éven felüliek esetén hazánkban is megkezdődött. Most valóban érvényes a mondás: aki időt nyer, az életet nyer!