Feljelentést tesz a Momentum a szegedi egyetem százmilliós takarítási ügye miatt

Mihálik Edvin hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen ellen feljelentést tett a Szegedi Tudományegyetem takarítási ügye miatt, amelyet a 24.hu tárt fel – erről tartott sajtótájékoztatót a Momentum szegedi önkormányzati képviselője.

Amint megírtuk, a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) úgy szervezték ki az évi 750 millió forintot felemésztő takarítást, hogy nem írtak ki rá közbeszerzést, noha az összeg jóval a törvényben előírt értékhatár felett van. Ráadásul a megbízáshoz jutó cég, a Clean Star Complex Kft. korábbi tulajdonosa, Fülöpné Zimacsek Anikó az egyetem közbeszerzési osztályán dolgozik, ez pedig az általunk megkérdezett közbeszerzési szakértő szerint összeférhetetlen, főleg úgy, hogy Fülöpné – az Opten cégadatai szerint – 2020. december 30-án is a cég tagja volt még, amikor a havi bruttó 62,2 millió forintról szóló szerződést szignózták. Az SZTE továbbra sem válaszolt arra, hogy ekkora összegnél miért kerülték ki a közbeszerzést, ahogy a Fülöpné szerepét érintő kérdéseinkre sem reagáltak. A cég másik tulajdonosa, Varga Zsolt pedig a Fidesz önkormányzati jelöltje volt 2014-ben.

Mihálik most a következő kérdésekre szeretne választ kapni:

hogy kerülheti meg egy szerinte fideszes cég a közbeszerzési törvényt?

miért lett egy év alatt ilyen drága az épületek takarítása, hiszen az új szerződés összege többszöröse a korábbi takarítási árnak?

A Momentum politikusa azt is hangsúlyozta, hogyha a modellváltás átmegy, akkor az egyetem nem lesz ennyire se átlátható, mint most. Épp ezért ellenzik a modellváltás, mert a takarítási történet is azt mutatja, hogy „nem is bízhatunk ilyen mennyiségű közpénzt Rovó Lászlóra és csapatára” – mondta a politikus.

Mihálik egyébként a Közbeszerzési Hatósághoz is bejelentéssel fordult az ügyben, azt kérve, hogy vizsgálják meg: megfelelt-e a törvényi előírásoknak a Szegedi Tudományegyetem eljárása, vagy sem.