Megjelent a Magyar Közlönyben az idei érettségiről szóló rendelet

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában jelentette be, hogy idén a járvány harmadik hulláma miatt csak írásbeli érettségi lesz. Még aznap meg is jelent a Magyar Közlönyben az erről szóló kormányrendelet, amiből kiderül, nem teljesen törlik el a szóbelit, mert a rendelet kimondja, azokban a tárgyakban amelyek középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkeznek, meg kell szervezni a szóbeli vizsgákat is.

Ezeket akkor is meg kell szervezni, ha a vizsgázó az igazgató döntése alapján szóbeli vizsgával kiválthatja az írásbelit. Ez esetben mentesül az írásbeli vagy a gyakorlati vizsga alól. Ugyancsak meg kell szervezni a szóbelit azoknak, akik emelt szintű szóbeli vizsgával nyelvvizsga értékű vizsgát szeretnének letenni, illetve azoknak, akik a középszintű írásbeli vizsgán 12 és 25 százalék között teljesítettek.

A gyakorlati vizsga mellett szóbeliznie is kell annak is, aki testnevelésből érettségizik, kivéve az úszás és a küzdősport önvédelmi gyakorlatai esetét. Ezeknél “az érettségi vizsga értékelése e gyakorlatok figyelmen kívül hagyásával történik”, ezért 100 helyett középszinten maximálisan 90 emelt szinten 80 pont szerezhető a tárgyból- olvasható a rendelketben.

A vizuális kultúra tárgyból középszinten értettségizőknek nem lesz gyakorlati vizsgájuk, csak az írásbeli alapján értékelik őket.

A rendeletben azt is megszabják, hogy elektronikus úton kell előkészíteni, megszervezni, lebonyolítani a vizsgákat és értékelni a vizsgázókat, illetve kapcsolatot tartani, valamint egy helyiségben legfeljebb 10 vizsgázó lehet.