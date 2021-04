Mindent tudsz az alkoholról? Meglepő válaszok! (X)

Az alkoholfogyasztás szerves része a mindennapjainknak mégis meglepően sok tévhit és hiedelem lengi körbe. Mi tartalmazza a legtöbb alkoholt; 2 cl szeszesital, egy pohár sör vagy 1 dl bor? Gyorsabban berúgunk, ha keverjük a sört, a bort és a szeszesitalokat? Ha egy azonos súlyú férfi és nő ugyanolyan mennyiségű alkoholt iszik, vajon egyformán érzik annak hatását? És mégis mennyi idő alatt dolgozza fel a szervezetünk az alkoholt? A Diageo DRINKiQ tesztjét kitöltve rá kell jönnünk, hogy ezekre a kérdésekre nem annyira egyértelmű a válasz, mint sokan hinnék.

A kvíz célja, hogy felhívja figyelmet a tudatos és felelősségteljes alkoholfogyasztás fontosságára, illetve eloszlassa az alkoholfogyasztással kapcsolatos tévhiteket. Ez kiemelkedően fontos Magyarországon, hiszen kutatások kimutatják, hogy itthon a 15 év felettiek fejenként átlagosan több mint 11 liter tiszta szesznek megfelelő alkoholt fogyasztanak évente. A DRINKiQ a Diageo globális kezdeményezése, amit az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága is támogat.

„Az elmúlt években az ittas járművezetők által okozott balesetek számára csökkenő tendencia volt jellemző, ami azt mutatja, hogy a közlekedők többsége tisztában van az ittas vezetés kiemelt veszélyességével. 2020-ban 1361 balesetet okoztak ittas állapotban, ami 2,5 %-kal kevesebb a megelőző év azonos időszakában. Fontos hangsúlyozni, hogy a kialakult tévhitekkel ellentétben már egy pohár szeszesital elfogyasztása is számít; az alkohol kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki (észlelési idő növekedése, reflexek tompulása, szemmozgató izmok lassulása stb.), amelyek a biztonságos közlekedéssel nem egyeztethetők össze” – mondta Berzai Zsolt r. alezredes, az ORFK-OBB főtitkára.

Az érdekes kvíz edukációs szerepe mellett, akik kitöltik a tesztet az margaretislandxdrinkiq.hu oldalon, április 11-én este 8 órától egy élő Margaret Island koncert és dalpremierbe is becsatlakozhatnak online.

„A mértékletesség és a felelős alkoholfogyasztás ösztönzése kiemelt céljaink közt szerepel, ezen belül a DRINKiQ kampány a Diageo egyik fontos kezdeményezése. Nagyon örülünk, hogy a Margaret Islanddel közösen hívhatjuk fel az emberek figyelmét a felelős alkoholfogyasztás fontosságára, és bízunk benne, hogy a streamkoncerttel sokaknak adhatunk alkalmat egy kis otthoni feltöltődésre.” – mondta Ábrahám Gergely, a Diageo, a világ vezető alkoholos italgyártó és forgalmazó vállalatának, európai partner országok vállalati kapcsolataiért felelős vezetője.