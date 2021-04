Klubrádió: Mitől „táltosodott meg” a Spirit FM?

A Klubrádió vezetősége megütközéssel fogadta a hírt, hogy az NMHH Médiatanácsa ideiglenes kereskedelmi rádiós szerződést kötött az ATV-csoporthoz tartozó, Spirit FM rádióval a február 14-éig általa használt 92,9 MHz-es frekvenciáról.

Mint írták, a Médiatanács eljárása elfogadhatatlan, mert a kérdéses frekvencia többszörös per tárgya, a Klubrádió frekvencia-hosszabbításának megtagadása és a frekvencia-pályázat törvénytelen, tisztességtelen lebonyolítása miatt. A Klubrádió háttéralkut sejt a háttérben.

Az ügy annál is gyanúsabb, mivel az NMHH Médiatanácsa saját maga nyilvánította már formailag is elfogadhatatlannak a Spirit FM-et üzemeltető csapat pályázatát a 92,9 MHz-es frekvenciára. Megválaszolatlan marad a kérdés, hogy a Spirit FM vajon mitől »táltosodott meg« hirtelen, hacsak nem az ATV-csoport egyéb, a kormánynak tett szolgálatainak jutalmául kapta meg a perben álló frekvenciát. Még különösebb, hogy a Spirit FM-nek már eddig is volt budapesti frekvenciája, a 87,6 MHz-en, aminek a használatáról most sietősen lemondott – nyilván csak ideiglenesen…