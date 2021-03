Marad a tavasz, némi eső enyhíti a szárazságot

Csapadék érkezik délután.

A hetek óta tartó szárazságra szombaton nyugat felől érkezhet némi eső, írja a Kiderül. Ezzel együtt is marad a tavasz és a napsütés, a délkeleti, keleti tájakon akár több órára is kisüt a nap. Az eső délutántól várható, előbb a Dunántúl középső és déli részein, később a középső megyékben élők számíthatnak záporokra, esőre, a Dél-Dunántúlon, illetve az Alföld nyugati tájain zivatar is kialakulhat. Túl sok csapadékot azonban ez nem jelent, területi átlagban mindössze pár mm csapadék valószínű, csak záporokhoz kötődve, kis területen hullhat érdemi mennyiség.

A szél a Dunántúlon néhol viharos lökésekké erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. Késő estére 6 és 11 fok közé hűlhet le a levegő.