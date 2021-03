Jobbik: Legalább a hantás Orbán fejezné már be ezt a felelőtlen hazudozást

Most zárnunk kell ahhoz, hogy húsvétkor nyithassunk, mondta három héttel ezelőtt a Háry Jánost hetente megszégyenítő Orbán a saját menetrend szerinti propagandaműsorában a Kossuth rádióban. Most ugyanebben a műsorban azt találta mondani, hogy benne nincsenek kétségek, szabad nyarunk lesz, úton vagyunk a szabadság felé. Tehát, ha jól számolunk, akkor a kettő között – testvérek között is – van legalább két hónap

– írta a Jobbik pénteki közleményében.

A párt szerint ez az egész kezd ahhoz hasonlítani, amikor a várban a rutinos trükközők „itt a piros, hol a piros?” játékkal verték át és fosztották ki a hiszékeny járókelőket és a jóhiszemű embereket.

De volt itt más is! Azzal most ne is foglalkozzunk, hogy szerinte egy-két nap alatt át lehet oltani az egész országot. Viszont azzal érdemes, hogy februárban Orbán még arról beszélt, hogy ha a kínai vakcinával is elkezdenek oltani Magyarországon, akkor húsvétig 2,5 millió, júniusra pedig 6 millió magyar állampolgár lesz beoltva. A magyar lakosság ellenérzései ellenére több mint egy hónapja el is kezdték – Európában szinte egyedüliként – kínai vakcinával oltani a regisztráltakat