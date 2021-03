Népszava: rosszul áll az idősek oltása, aligha tartható a kormányzati ígéret

Egyre esélytelenebbnek látszik, hogy a Nagypéntekig hátralévő 16 nap alatt valamennyi 60 év feletti regisztrált megkaphassa a vakcinát, az meg végképp, hogy eleget tegyenek a miniszterelnök ígéretének és 2,4 millióan legyenek addig legalább egyszer beoltva – írja a csütörtöki Népszava.

“Ha a kínai vakcinával is elkezdünk oltani, akkor minden olyan embert, aki eddig regisztrált oltásra, azt húsvétig be is tudunk oltani” – mondta akkor a miniszterelnök, ez 2,4 millió embert jelentene. Ezt februárban nyilatkozta Orbán.

A Népszava cikke szerint erőltetett menetben talán befutható a Nemzeti Népegészségügyi Központ március elején tett 2 millió fős ígérete, de ez nem jelenti azt, hogy alig több mint két hét alatt meg fogja oldani a központi oltásszervező csoport az eddig kimaradt 850 ezer idős ember beoltását.

Felidézik György István tegnapi nyilatkozatát, amely szerint az 1,7 millió regisztrált idős nagyjából fele kapta meg eddig a vakcinát. „Az azonban tegnap sem derült ki, hogy mi történik azzal a majdnem 900 ezer idős emberrel, aki valami miatt nem tudott, vagy kellő tájékoztatás nélkül nem akart bejelentkezni az oltásra várakozók közé, hiszen összesen majd 2,6 millió 60. életévét betöltött ember él az országban” – írják.