Megérkezett a 13. Pfizer-szállítmány Magyarországra

Kedden újabb, több mint 120 ezer adag Pfizer-BioNTech COVID-19 elleni vakcina érkezett Magyarországra, közölte a cég közleményében.

Ez már a tizenharmadik magyarországi szállítmány a két vállalat által fejlesztett, COMIRNATY nevű oltóanyagból. Ezzel a vállalat által Magyarországra szállított vakcina mennyisége meghaladta az 1,1 millió adagot.

Mint írják, a Pfizer és a BioNTech által fejlesztett COMIRNATY az első feltételes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező COVID-19 elleni oltóanyag volt az Európai Unióban, amelyet a 16 éves vagy annál idősebb populáció aktív immunizálására, a SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 fertőzés megelőzésére használhatnak az országok.

Az első szállítmány 2020. december 26-án érkezett a Magyarországra. A március 16-i szállítással érkezett újabb adagokkal együtt a Magyarországra szállított vakcinaadagok mennyisége meghaladta az 1,1 millió adagot, ami több mint 550 ezer ember kétszeri beoltására elegendő.

A két vállalat 2021. év elején kiemelt figyelmet fordított gyártási kapacitásainak megerősítésére és kibővítésére, hiszen a cél, hogy a növekvő globális igénynek megfelelve idén több mint 2 milliárd adag COVID-19 vakcinát gyártsanak és szállítsanak világszerte. Magyarország vonatkozásában az első negyedévre vállalt teljes vakcinamennyiséget a Pfizer megbízhatóan leszállította, 2021 második negyedévétől pedig jelentősen megnöveli az országba szállított vakcinadózisok számát.

A Pfizer és a BioNTech alig egy éve jelentette be, hogy közösen fejleszt vakcinát a COVID-19 vírusfertőzés ellen, és 2020. decemberében már az első ideiglenes vagy vészhelyzeti forgalmazási engedélyek birtokában megkezdődhetett a vakcina szállítása és alkalmazása. Az ezt lehetővé tevő tudományos áttörésről „Mission Possible: The Race for a Vaccine” címmel készített dokumentumfilmet a National Geographic stábja, akik exkluzív hozzáférést kaptak a Pfizertől, hogy megörökíthessék a fejlesztés folyamatát.