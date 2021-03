Gyurcsány Ferenc: Orbán hülyének néz mindenkit

Orbán Viktor ma interjút adott a Kossuth Rádiónak, ahol többek közt állította, hogy ő már novemberben látta, hogy nagy baj lesz.

Kapcsolódó Orbán: Láttam már novemberben, hogy nagy baj lesz A miniszterelnök kivételesen vasárnap adott interjút a Kossuth rádiónak, és elmondta, hogy a később regisztráló időseket előre veszik a sorban, de egyébként a magyar egészségügy megvan.

Nem az a gond, hogy okosnak tetteti magát, hanem, hogy hülyének néz mindenkit

– így reagált Gyurcsány Ferenc a Facebook-on.

A Jobbik szerint van „valami szomorú abban, és sajnos meglehetősen jól megmutatja a magyar demokrácia helyzetét, hogy Orbán Viktor most már sportot csinál abból, hogy minden héten mond valami olyat, amiért tőlünk nyugatra már egy is elegendő lenne az azonnali lemondáshoz.” Most –teszik hozzá – például azt találta mondani, hogy ő már novemberben látta, hogy nagy baj lesz. A közlemény szerint „mindezt azok után, hogy nemrég még azzal a badarsággal kampányolt, hogy a nemzeti konzultáció alapján a magyar emberek dönthetnek a nyitásról, meg hogy mi támadunk, a vírus pedig védekezik, és persze egy hétvége alatt beoltják a teljes magyar lakosságot. Most meg azt mondja, hogy ő már novemberben látta, hogy nagy baj lesz. Orbánnak az ilyen, ép ésszel felfoghatatlan ellentmondásait csak olyan ember képes értelmezni, aki ismeri a Napóleon-komplexus, illetve a megalománia és cezarománia kórképeit.”

Fekete-Győr András is reagált az interjúra: szerinte „elképesztő, hogyan próbálnak hazugsággal és propagandával újraírni akár néhány hónapos eseményeket is”, Orbán pedig teljesen elvesztette a kapcsolatát a valósággal. A Momentum elnöke szerint „ezért a hazugságsorozatért felesleges volt bepótolni az elmaradt pénteki propagandainterjút” Megjegyezte: „a kormány februárban még arra hivatkozva utasította vissza az EU által biztosított Moderna-vakcinák jó részét, hogy az ”túl drága„. Ehhez képest Orbán Viktor a mai rádióinterjújában a többszörös áron vásárolt kínai vakcinaszerződésekről már azt volt képes mondani, hogy nem baj, ha drága, mert hát vakcináért bármennyit hajlandóak vagyunk fizetni…”

Az MSZP-s Ujhelyi István szerint Orbán interjúja tele van hazugságokkal. „ Orbán Viktor megint azt állította, hogy a baloldal oltásellenes.Ez ismét egy ordas nagy hazugság, mindannyian többször is buzdítottunk a regisztrációra és az oltásra. Ugyanakkor nem fogjuk elhallgatni a nyilvánvaló kormányzati alkalmatlanságot és a beszerzéseket övező, gyomorforgató lopásokat sem.”