Orbán: Láttam már novemberben, hogy nagy baj lesz

Orbán Viktor ezen a héten péntek helyett vasárnap reggel adott interjút a Kossuth rádión, mert pénteken még Izraelben volt. Az interjúban Orbán elmondta, hogy 13 millió embernek elég nyugati vakcinát rendeltek, mert

Láttam már novemberben, hogy nagy baj lesz.

Emellett rendeltünk 3,5 millió embernek elég keleti vakcinát. Orbán ismét elmondta, hogy a nyugati vakcinák vagy nem érkeznek, vagy lassan, a keletiek pedig időben, vagy előbb.

Orbán szerint azért is indokolt az összesen 16,5 millió emberre elég vakcina, mert lehet, hogy be kell oltani a határon túli magyarokat is.

Mi magyarok kezdünk kiegyenesedni, hárommillió fölé ment a regisztráltak száma.

– mondta Orbán. szerinte az újonnan regisztráltak között nagy arányban vannak 60 év felettiek.

De a később regisztráló időseket előre veszik a sorrendben.

Orbán elmondta, hogy a következő hét lesz a járvány legnehezebb hete, és ma megy tárgyalni a kórházigazgatókkal. A miniszterelnök szerint egyébként megvagyunk, nem kell külföldről segítséget kérni a kórházi ellátásban, sőt, mi fogunk segíteni másoknak.

Az oltásellenesség folyamatosan jelen van a baloldalon, mi ennek az oka?

– tették fel a „kérdést” a miniszterelnöknek, aki szerint a baloldal nem a vírus, hanem ellenük van.

Most talán a hörcsögöknél, vagy nem tudom, hol tartunk

– írta le a miniszterelnök azt, hogy haladnak a kísérletek a magyar vakcinával. Szerinte maszk és kesztyűgyárunk már van, abban önellátóak vagyunk, de vakcinában ez még nincs így. Sőt, gyártókapacitásunk sincs, most építünk egy nagy gyárat Debrecenben, sőt, Izraelben is.