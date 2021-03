Menczer Tamás nagyon megvédte a kínai vakcinát

Fake news! Álhír!

Erős kezdéssel védte meg a Külkereskedelmi és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a kínai vakcina jóhírét.

Menczer Tamás szombaton este a Facebook-oldalán a kínai vakcina ellen indított újabb „baloldali és nemzetközi politikai támadásnak” minősítette azokat a híreket, amelyek szerint az Egyesült Arab Emírségekben „probléma adódott a Sinopharm vakcinájával”.

Ezt ugyan semmilyen hivatalos forrás nem mondta az Emírségekben, de a „hír” szerint találtak 8(!) olyan embert, akit újra behívtak és harmadik oltást kell kapnia

– írta Menczer.

A hír egyébként a Wall Street Journal cikke nyomán járta be a világot. Az újság szerint az Egyesült Arab Emírségek egészségügyi hatóságai több embernek már harmadszor is beadták a Sinopharm vakcináját. Az Emírségek lett a kínai szer az egyik fontos tesztországa. A helyi orvosok szerint a kínai oltóanyag bizonyos esetekben nem termelt elegendő antitestet, így nem váltotta ki a koronavírus elleni védelemhez szükséges hatást. A WSJ azt írta, hogy ők nyolc olyan emberrel beszéltek, akiket úgy hívtak be harmadszor is oltásra, hogy semmilyen, a vakcinával kapcsolatos kutatásban nem vettek részt. Erről ebben a cikkünkben olvashat bővebben.

Menczer levezetése szerint azonban nem lehet baj a Sinopharm-vakcinával, ha az Egyesült Arab Emírségekben mintegy 6 millió embert beoltottak be, és csak 8 embert oltottak be harmadszor is.

Minden vakcinánál vannak olyanok, akiknél az immunválasz nem elég erős. A kínai vakcinánál nagyságrendileg ugyanannyian, mint az úgynevezett nyugati vakcináknál

– hangoztatta az államtitkár.