Megkéselte, terrorizálta, szexhirdetésekkel nyomorította exe életét egy öngyilkossággal fenyegetőző egyetemista

Tizenhárom év fegyházra ítélte a Szombathelyi Törvényszék azt az egyetemistát, aki módszeresen sanyargatta és terrorizálta a barátnőjét a szakításuk után. A Győri Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta az ügyben.

A férfi nem tudta elfogadni a szakítást, ezért folyamatosan zaklatta: 37 nap alatt 97 alkalommal hívta a nőt, a közösségi médián keresztül rendszeresen üzent neki, búcsú e-mailt küldött és öngyilkosságát helyezte kilátásba. Neurológus és pszichiáter orvosok, édesanyja és fiktív személy nevében is írt számára hamis e-maileket, üzeneteket, amelyekben egészségi állapotára figyelemmel kérte kapcsolatuk rendezését, öngyilkossági kísérletéről számolt be, elbúcsúzott, aztán azzal fenyegette a nőt, hogy megöli. Ezek miatt a bíróság elrendelte a távoltartását.

A férfi a nőről készült fényképek felhasználásával e-maileket készített, amelyeket a nő ismerőseinek megküldött. Ezekben az exe nevében szexuális szolgáltatásokat kínált, valamint a nőt – személyes adatainak közzétételével – több partnerkereső oldalon is regisztrálta. A férfi esetenként fényképpel együtt szexuális tárgyú felhívásokat tett közzé, amelyekre a nő üzenetek, telefonhívások sokaságát kapta, továbbá ilyen tartalmú szórólapokat terjesztett a nő lakóhelyének vasútállomásán, a Szombathelyre haladó IC-vonaton, illetve az oktatási intézmény közelében parkoló autókon.

Az elkövető további bosszúállást is elhatározott. Ennek érdekében kettő késsel a nő lakóhelyére utazott, ahol elrejtőzve várta. Ezalatt egy fahusángot is magához vett, amellyel a mellette elhaladó nőt többször fejbe vágta, miközben megölését hajtogatta. Az ütésektől megszédült és földre esett nőt tovább ütlegelte, vele a földön dulakodott, próbálta a fején, nyakán megsebesíteni, és kétszer meg is szúrta. A nőnek végül sikerült kiszabadulnia és segítséget kérnie.

A férfi még a börtönben sem állt le.. A büntetés-végrehajtási intézetből a járásbíróságra küldött névtelen levélben a nőt kábítószer tartásával és értékesítésével vádolta meg, majd az engedély nélkül megszerzett mobiltelefonról ismét üzeneteket küldött neki, megpróbálta felhívni, aztán tiltás ellenére postai úton is levelet küldött, amelyben megbocsátását és meglátogatását kérte. A férfi még egy tanút is megpróbált rábírni hamis tanúzásra

A másodfokú ügyészség szerint a szerelmi kapcsolatukat önös érdekből helyreállítani akaró, a nő életét hosszabb időn keresztül, a távoltartás szabályait is megszegve változatos eszközökkel és módon megnyomorító, a sértettnek komoly lelki és fizikai szenvedést okozó, őt a lakóhelyéről elköltözésre is késztető, a büntetőeljárás, sőt letartóztatása alatt is bűncselekményeket elkövető férfival szemben kiszabott fegyházbüntetés mértéke feltétlenül szükséges és indokolt.