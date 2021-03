Tüntetést szervez a Mi Hazánk Mozgalom március 15-ére

A Mi Hazánk Mozgalom közleményben közölte, hogy a „túlzott lezárások” ellen szervez tüntetést március 15-ére. Mint írták, civil szervezetekkel karöltve 11 órakor a fővárosi Vigadó téri kaszinó előtt gyülekeznek, járványszolidaritási adót is követelve a helyzetből hasznot húzott cégekre, majd a Parlamenthez vonulnak.

Bár maszkban, a másfél méteres távolság betartásával nem tilos közösen sétálni, bárki járhat arra, de aki a polgári engedetlenségi mozgalom keretében demonstrálva részvétele miatt bírságot kap, azok számára gyűjtés indítottunk.

– írták.

A párt következetlennek és észszerűtlennek tartja a kormány újabb lezárásait: november végén nagyságrendileg ugyanennyi napi fertőzésszámnál sem hozott újabb korlátozásokat a kormány, holott akkor tudta mindenki, hogy az oltás még hónapokig nem lesz elérhető szélesebb körben. Most pedig – ahogy fogalmaztak – éppen akkor hozzák az eddigi legszigorúbb zárlatot, amikor azzal hencegnek, hogy a jövő héten az EU-ban nálunk lesz a legnagyobb az átoltottság. Ilyen körülmények közt több szomszédunk is nyitás mellett döntött, és általában is enyhébb szabályok jellemzik a környező országokat – tették hozzá.

A Mi Hazánk Mozgalom úgy látja, korábban azzal érvelt a kormány, hogy az óvodák-iskolák működésével a szülők munkahelyeit védik, de erre most is szükség lenne, mégsem átallottak gyermekfelügyelet nélküli zárat bejelenteni, miközben az embereknek továbbra is dolgozniuk kellene. Szerintük az egész társadalom egészségi állapota romlik, gazdasági csődbe jutnak sokan, és mentálisan is megterhelő ez az időszak mindenki számára, ami például a válások magasabb számában is megmutatkozik. A sportolási lehetőségek korlátozása szintén észszerűtlen, a megbetegedést épphogy elősegíti az immunrendszer gyengesége – közölték.