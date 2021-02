Késelés Zuglóban: a maszkhasználaton vesztek össze, ezután szúrt a szolgálaton kívüli buszsofőr

Megírtuk, megkéseltek egy 23 éves férfit Zuglóban, a Hungária körút és a Thököly út kereszteződésében lévő 7-es busz megállójában péntek éjjel. A BRFK az esettel kapcsolatban korábban azt közölte, hogy a fővárosi rendőrök már a helyszínen elfogták a bűncselekménnyel gyanúsítható 52 éves budapesti férfit. Azt már eddig is lehetett tudni, hogy a késelő buszsofőrként dolgozik, de nem volt szolgálatban a bűncselekmény elkövetésekor.

Az RTL Klub Híradója most további részleteket közölt az esettel kapcsolatban. A dulakodás közben a késelő könnyebben megsérült, az áldozat viszont súlyos sérülést szenvedett. A Híradó információi szerint a buszsofőr nem sokkal korábban fejezte be a műszakját. Utasként utazott egy késő esti járaton, mikor felszállt mellé két fiatal. Egyikükkel összeszólalkozott, állítólag azért, mert nem volt rajtuk maszk. A vita a leszállás után is folytatódott, majd dulakodni kezdtek. A középkorú férfi eközben vett elő egy kést és szúrta meg a fiatalt.