A kormányhivatal vezetője szerint a betegek fegyelmezetlensége felelős azért, hogy egymást taposták az oltásra váró szombathelyi nyugdíjasok

sajtótájékoztatót tartott szerdán 15 óra körül Harangozó Bertalan, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetője arról, hogy egymást taposták a várakozó idősek a szombathelyi oltópont épületénél, írja a Telex.

Korábban megírtuk, hogy szerda reggel nyolc órakor már kisebb sor állt Szombathelyen a régi SZTK épülete előtt, a város oltópontjai közül négy is ebben az épületben működik. Ekkor még csak pár ember várakozott az épület lépcsőjén, azonban félóra múlva már nem csak a lépcsőn álltak zsúfolva az oltásra váró idősek, hanem a mozgássérült-feljárón is, a lépcső alatt a járdán is, sőt az SZTK parkolójában is.

A Március 15. téri körforgalomtól az Agora Sportház lépcsőjéig egyetlen egybefüggő tömeg alakult ki. A Nyugat.hu helyszíni tapasztalatai szerint a bejárat előtt már szó szerint egymást taposták az emberek, és senki sem igazán tudta, hova kéne állnia és meddig fog várni a sorára. A helyszínen több embert is megkérdeztek, hogy miért alakulhatott ki a káosz, és nagyjából mindenki ugyanarról számolt be. Javarészt az időseket hívták be oltásra, akik a körzeti orvosuktól kaptak értesítést a helyszínről, az időpontról és az oltóanyagról. A beszámolók szerint mindenkit külön, konkrét időpontra hívtak be, azonban az oltásra várok hiába érkeztek időben, már ekkor nagy sor állt a bejárat előtt, és a csúszás miatt kezdtek feltorlódni a különböző időpontra érkezők.

A sajtótájékoztatón Harangozó a Telex szerint újságírói kérdésre elnézést kért a kialakult helyzetért, aztán kifejtette, hogy ebben a végtelenül bonyolult logisztikában, ami a vakcináció megszervezését jelenti több tíz-, illetve több százezer ember tekintetében, igen sok szereplő együttműködésére van szükség, kezdve a háziorvostól az oltócsoportokon és kormányhivatalokon át a betegekig.

Harangozó szerint a sor mégiscsak azért alakult ki leginkább, mert a betegek túl hamar értek oda, írja a lap. Tehát fegyelemre volna szükség, hangsúlyozta Harangozó, és időpontra kell érkezni: akit 8-ra hívtak, az 8-ra jöjjön, aki 9-re, az 9-re, ezért voltak ugyanis sorok, mármint azért, mert túl korán értek oda az idősek.

Harangozó szerint egyébként legfeljebb egy órát kellett várni, noha az úgytudjuk.hu már reggel is arról számolt be, volt, aki másfél órát volt kénytelen sorban állni a kiírt időpontjához képest, mire rá került a sor.

Azt gondolom, hogy az életünk megér egy órát

– tette hozzá.

Az úgytudjuk.hu kérdésére, hogy kivizsgálják-e, miként kerülhettek ki nevek, TAJ-számok, mások számára látható személyes azonosító adatok az épület falára, Harangozó azt mondta, állnak elébe.