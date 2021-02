Müller Cecília: A következő napokban sok idős embernél fog csörögni a telefon

Egyértelműen a járvány harmadik hulláma zajlik, annak is egy felszálló szakaszában vagyunk, mondta Müller Cecília az operatív törzs szerdai tájékoztatóján, kiemelve, hogy az aktív betegek és a kórházi kezelésre szoruló betegek száma is növekszik.

„Olyan krónikus beteg fiatal személyek is vannak minden nap az elhunytak között, akiket egy védőoltás megmenthetett volna” – mondta az országos tiszti főorvos.

A tegnapi és a mai napon praxisonként átlagosan 50-55 fő beoltására elegendő kínai vakcina érkezett a háziorvosokhoz, így Müller Cecília szerint a következő héten „nagy lépést tudunk tenni a védettség felé”: 275 ezren Sinopharm-, 52 ezren Pfizer-, 41 ezren pedig AstraZeneca-oltást kaphatnak.

Sok idős embernél fog csörögni a telefon a következő napokban, invitálják majd őket a védőoltásra, mondta Müller Cecília, aki mindenkit arra kér, éljenek a lehetőséggel. „Nincs okunk a késlekedésre, hiszen bármelyik vakcina megfelelő védelmet biztosít. Kérem, minden félelmüket oszlassák el a kínai vagy az orosz vakcinák iránt, hiszen több mint 30 millió embernek beadták már ezeket különösebb probléma nélkül. Kérem, mindenféle mendemondával ellentétben ne hagyják magukat lebeszélni” – fogalmazott.

Elmondta azt is, sikerült kifejleszteni azt a módszert, amivel a szennyvízből már a brit mutáns örökítőanyagát is ki tudják mutatni – és ki is mutatták sajnos több nagyvárosban, igen magas számban.

A laboratóriumi mintákból eddig 400 főnél azonosították ezt a variánst, 9 főnél pedig az úgynevezett cseh mutációt mutatták ki, 34 főnél pedig „egy járványügyi szempontból kevésbé jelentős variánst” – közölte a tiszti főorvos, hozzátéve: jó hír, hogy a szakmai hírek szerint a brit mutánssal szemben a jelenlegi védőoltások hatásosak.