Kikéredzkedett a vécére egy megvert kislány, hogy megmentse a rokkantnyugdíjas anyját a könyörtelen apjától

Letartóztatta a Veszprémi Járásbíróság azt a kiskorú veszélyeztetésével, kapcsolati erőszakkal és testi sértéssel gyanúsított 49 éves Veszprém megyei férfit, aki minden ok nélkül összeverte a párját február közepén.

A férfi a szabadulását követően, néhány hónap nyugalmi időszak után, minden ok nélkül, rendszeresen belekötött az élettársába ittasan. Azzal fenyegette, hogy a kislányukkal együtt ki fogja dobni őket a lakásból. A férfi rendszeresen megütötte, és megrugdosta a rokkantnyugdíjas élettársát a veszekedések során.

Sőt többször is előfordult, hogy az anyukának az éjszakai órákban kellett elhagynia a házat a kislányával, ilyenkor rokonoknál, vagy ismerősöknél töltötték az éjszakát. A bántalmazásoknak a kiskorú is tanúja volt, sőt többször is ő maga kelt az édesanyja védelmére.

Február közepén a férfi ittasan ismét kötekedni kezdett élettársával, és közölte, hogy egy órát kapnak arra, hogy elhagyják a házat. Az asszony ekkor igyekezett a konfliktust elkerülni, azonban a gyanúsított acélbetétes bakancsával megrúgta őt. Ekkor az anyuka és a kislány is kérlelték a férfit, hogy hagyja abba a bántalmazást, mire a gyanúsított felszólította a kiskorút, hogy üljön le az ágyra és ne merjen felkelni.

Ezt követően a gyermek igyekezett a gyanúsítottat távol tartani édesanyjától, erre a gyanúsított a kislányt hajánál fogva a földre lerántotta, majd belerúgott. A történtek hatására a sértettek annyira féltek, hogy sírni, sikítozni kezdtek és könyörögtek a férfinek, hogy „bocsásson meg nekik”, ekkor a gyanúsított ismét rugdosni kezdte az élettársát.

Ezután a gyermek az udvaron lévő WC-re kéredzkedett ki, amit a gyanúsított először nem engedett meg neki, végül, amikor kimehetett, a kislány az egyik rokonukhoz futott segítségért, és értesítették a rendőrséget. A bíróság szökés, elrejtőzés, valamint bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt letartóztatta a férfit. A végzés ellen a gyanúsított és a védője is fellebbezett.