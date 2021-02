Ungár Péter új magyarázatot vár a kaszinók kiváltságára

Megkérdezte Kásler minisztert is, mégiscsak egy orvos.

Ungár Péter továbbra sem érti, miért nem vonatkoznak a kaszinókra a járványügyi szabályok. Az LMP politikusa szerint ennek valójában az lehet a magyarázata, hogy „valamennyire eltér a vendéglátás és a kaszinók tulajdonosi struktúrája.”

Az ellenzéki képviselő már Facebook-oldalán is jelezte, nem tartja elég kimerítőnek Fónagy János államtitkár válaszát, de ennek nyomatékot is adott, újabb kérdést nyújtott be.

Ezúttal már Kásler Miklóstól, az egészségügyet is felügyelő minisztertől szeretné megtudni, a kaszinókban miért nem terjed a vírus. Mint írta, értetlenül áll a helyzet előtt, hogy miért lehetnek nyitva a kaszinók. Arról nincs információja, a miniszter szokott-e kaszinóba járni, de ismeretterjesztő jelleggel megírta, hogy

a kaszinók a polgárság találkozási helyeiként jöttek létre. A 19. századtól a kifejezés már olyan épületre utal, melyben szórakoztató tevékenységeket űznek, köztük szerencsejátékokat. A játék közben ételt és italt is lehet fogyasztani a helyen.

Arra kérte a minisztert, „mivel orvostudományi végzettséggel és tudással rendelkezik”, magyarázza már el neki, hogy

egy zárt térben, ami emberek találkozási és szórakozási helyéül szolgál, miért nem terjed a vírus? Miért veszélyesebb egy járványügyi szabályokat betartó kávézó vagy étterem egy kaszinónál a vírus terjedése szempontjából?